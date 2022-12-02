Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden K.Ç'nin yakınları ve mahalleli, olay yerinde kalabalık oluştururken polis ekipleri, güvenlik önlemi aldı. K.Ç'nin cesedi, olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Esenler Birlik Mahallesi'nde dün saat 22.00 sıralarında iddiaya göre bulundukları binanın çatı katında şakalaşan bir grup arkadaşın ellerindeki tabanca, bilinmeyen nedenle patladı. Tabancadan çıkan mermi kalbine isabet eden K.Ç, (17), olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA

Esenler, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Silahla şakalaşan gençlerin gecesi kötü bitti! 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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