Otogarda biletler tükendi, firmalar ek seferler koyuyor! Yoğunluğun sebebi ise; 14 Mayıs seçimi - Son Dakika
Üye Girişi

Otogarda biletler tükendi, firmalar ek seferler koyuyor! Yoğunluğun sebebi ise; 14 Mayıs seçimi

10.05.2023 12:03

Seçime 3 gün kala Esenler'deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk yaşanıyor. Tüm Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım, "Normal seferler dolmuş durumda, ilave seferler yapılmaya başlandı. Ağırlıklı olarak deprem bölgesinde bütün otobüsler dolmuş durumda. Deprem bölgesinde oy kullanacak insanlarda hareket daha büyük. Açık olan üniversitelerden de oy kullanmaya gelecek öğrenciler var." dedi.

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'ne sayılı günler kaldı. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı da seçime hazırlanıyor. Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım, seçim için bazı firmaların ek seferler koyduğunu ve asıl yoğunluğun perşembe, cuma, cumartesi günleri yaşanacağını belirtti.

"İLAVE SEFERLER BAŞLADI"

Yıldırım, " İstanbul'dan şehir dışına çıkışlar bugüne kadar normaldi ama yarından itibaren bir hareket başlıyor. Normal seferler dolmuş durumda, ilave seferler yapılmaya başlandı. Anadolu'dan da İstanbul'a gelişler var. Ağırlıklı olarak deprem bölgesinde bütün otobüsler şu anda dolmuş durumda. Deprem bölgesinde oy kullanacak olan insanlardaki hareket daha büyük. Diğer şehirlerde de var ama deprem bölgesi daha yoğun, daha çok ilave sefer almaya başladı" dedi.

"DEPREMZEDELER OY İÇİN YENİDEN MEMLEKETLERİNE GİDİYOR"

Şehir dışından gelenler arasında öğrencilerin de olduğunu belirten Yıldırım, "Siyasi partiler de seçmenleri taşımak için otobüs kiraladılar. Pazartesi, salı, çarşamba hatta pazar akşamı da Anadolu istikametinden dönüşler olacak. Seçimle ilgili toplamda 5-6 günlük bir yoğunluk yaşanacak gibi görünüyor. Deprem bölgesinden göç eden insanların yeniden oy kullanmak için memleketlerine gitmeleri deprem bölgesindeki seferleri etkiliyor. Bakanlık fiyatları artık çok sıkı bir şekilde denetliyor. Ulaştırma Bakanlığı'ndan onaylanmamış fiyatı hiç kimsenin kullanma hakkı yok. Şu anda normal fiyatlar uygulanıyor. Petrol fiyatlarında düşüş yaşandı. Onun için firmalarımız böyle fırsatçılık yapacak durumda değil. Korsan taşımaya dikkat edilmesi lazım. Otogar dışından yapılan kayıt dışı seferlere dikkat etmek lazım" diye konuştu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Demokrasi, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otogarda biletler tükendi, firmalar ek seferler koyuyor! Yoğunluğun sebebi ise; 14 Mayıs seçimi - Son Dakika


Son Dakika
12:35 AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Kadir Çöpdemir taraf mı değiştirdi? Videosu elden ele dolaşıyor
12:28 Bakan Nebati, önde yer kapmaya çalıştığı görüntü hakkında ilk kez konuştu
12:21 Sosyal medya fenomeni dizinden alınan bir parça ile birlikte makarna yapıp yediğini itiraf etti
12:03 Sinan Akçıl katıldığı canlı yayında sevgilileri için yaptırdığı dövmeleri anlattığı sırada ilginç bir Defne Samyeli itirafında bulundu
12:01 MİT'den başarılı bir operasyon daha! PKK'nın sözde özel güç kurye sorumlusu Müslüm Ürper'i Irak Gara'daki operasyonla etkisiz hale getirdi
11:59 Kemal Kılıçdaroğlu hakkında sahte afişler piyasaya sürüldü! Vaatleri çok ilginç
11:56 Şarkıcı Sinan Akçıl canlı yayında itiraf etti: Defne Samyeli ile 1-2 ay muhabbetimiz oldu
11:56 CHP, YSK'yı uyarmıştı! Kılıçdaroğlu ile ilgili sahte afişler piyasaya sürüldü
11:52 Son Dakika: MİT, terör örgütü PKK'nın sözde özel güç kurye sorumlusu Müslüm Ürper'i Irak Gara'daki operasyonla etkisiz hale getirdi
11:50 Sakaryaspor 15 sezon sonra Süper Lig hasretini bitirmenin eşiğinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2023 13:08:11. #1.11#
SON DAKİKA: Otogarda biletler tükendi, firmalar ek seferler koyuyor! Yoğunluğun sebebi ise; 14 Mayıs seçimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement