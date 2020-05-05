ESENLER'DE SEMT PAZARINDA ADIM ATACAK YER KALMADI - Son Dakika

Esenler'de kurulan semt pazarında zabıta tarafından yapılan tüm uyarılara rağmen koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemlere uyulmadı. Pazara akın eden vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe sayarken sebze ve meyveleri elleriyle seçti.

Esenler'de kurulan semt pazarına akın eden vatandaşlar, koronavirüs salgınıyla mücadele etme kapsamında alınan önlemleri hiçe saydı. Maske takmayı ihmal etmeyen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını ise hiçe saydı. Vatandaşlar, yasak olmasına rağmen sebze ve meyveleri elleriyle seçti. Adım atacak yer kalmayan semt pazarında zabıta ekipleri sık sık megafonla vatandaşlara, sosyal mesafeye uymaları ve sebze ile meyveleri elleriyle seçmemeleri konusunda uyarıda bulundu.