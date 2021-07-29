Esenler'de seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Esenler'de, seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Davutpaşa Mahallesi Yıldız Caddesi üzerinde seyreden S.A. idaresindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Yangını fark eden S.A. araçtan çıkarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye tarafından yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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