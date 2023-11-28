 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Esenler TEM bağlantı yolunda seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Esenler TEM bağlantı yolunda seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul Esenler'de TEM O-3 bağlantı yolunda seyir halindeki bir otomobile plakası alınamayan bir araçtan silahla ateş açıldı. Saldırı sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı. Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

28.11.2023 - 02:43,  Güncelleme: 08:58
Abone Ol

Esenler TEM O-3 bağlantı yolunda seyir halindeki otomobile, plakası alınamayan bir araçtan silahla ateş açıldı. Saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı. Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN KURŞUN YAĞDIRDILAR

Olay, TEM O-3 bağlantı yolunda saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki otomobile aynı yönde arkadan gelen ve plakası alınamayan bir araçtan silahla ateş açıldı. Bu sırada saldırıya uğrayan otomobilde bulunan Ö.F.Ö. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, aracı durdurarak kaçmaya çalıştı. Saldırganlar, ağaçlık alana kaçmaya çalışan Ö.F.Ö.'ye ve yanındaki diğer kişiye ateş ederek ağır yaraladı. Her iki kişi de kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler otomobille olay yerinden kaçtı.

Esenler TEM bağlantı yolunda seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

YARDIMA YOLDAN GEÇENLER KOŞTU

Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken, diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Ö.F.Ö.'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaklaşık 200 metre ana yoldan koşarak uzaklaşan ve ağır yaralanan kişi ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Esenler TEM bağlantı yolunda seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

POLİS DETAYLI İNCELEME BAŞLATTI

Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis, çevrede detaylı inceleme yaptı. Saldırı sırasında şüphelilerin kullandığı silahtan çıkan merminin Ö.F.Ö.'nün bulunduğu otomobile de isabet ettiği görüldü. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Ö.F.Ö.'nün cansız bedeni cenaze aracı ile Yenibosna Adli Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Esenler TEM bağlantı yolunda seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Esenler TEM bağlantı yolunda seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Kaynak: DHA

TEM Otoyolu, Saldırı, Olay, Güvenlik, Trafik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenler TEM bağlantı yolunda seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


11:38
Fotokapana yakalanan Anadolu Parsı asaletiyle büyüledi Fotokapana yakalanan Anadolu Parsı asaletiyle büyüledi
11:31
Bahçeli'den yerel seçim mesajı: Ankara ve İstanbul'da zilleti sallayıp indireceğiz Bahçeli'den yerel seçim mesajı: Ankara ve İstanbul'da zilleti sallayıp indireceğiz
11:27
Aldatılan adam, karısını böyle yakaladı Aldatılan adam, karısını böyle yakaladı
10:56
İspanya Dışişleri Bakanı'ndan Hakan Fidan'a sıcak karşılama İspanya Dışişleri Bakanı'ndan Hakan Fidan'a sıcak karşılama
10:49
Kız çocuğu, arkadaşını kör kuyuya böyle attı! Dehşet anları kamerada Kız çocuğu, arkadaşını kör kuyuya böyle attı! Dehşet anları kamerada
10:15
Açlık sınırı 14 bin lirayı aştı Açlık sınırı 14 bin lirayı aştı
10:14
CHP'ye mi, AK Parti'ye mi katılacak? İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker rengini belli etti CHP'ye mi, AK Parti'ye mi katılacak? İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker rengini belli etti
10:04
Özel, Akşener'le görüşmek için İYİ Parti'deki karışıklıkların son bulmasını bekleyecek Özel, Akşener'le görüşmek için İYİ Parti'deki karışıklıkların son bulmasını bekleyecek

Son Dakika
11:38 Fotokapana yakalanan Anadolu Parsı asaletiyle büyüledi
11:31 Bahçeli'den yerel seçim mesajı: Ankara ve İstanbul'da zilleti sallayıp indireceğiz
11:27 Aldatılan adam, karısını böyle yakaladı
10:57 397 kiloluk yaban domuzunu avladı
10:56 İspanya Dışişleri Bakanı'ndan Hakan Fidan'a sıcak karşılama
10:49 Kız çocuğu, arkadaşını kör kuyuya böyle attı! Dehşet anları kamerada
10:14 CHP'ye mi, AK Parti'ye mi katılacak? İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker rengini belli etti
10:15 Açlık sınırı 14 bin lirayı aştı
10:10 Bu saat aralığına dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yağış ve fırtına uyarısı
10:04 Özel, Akşener'le görüşmek için İYİ Parti'deki karışıklıkların son bulmasını bekleyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2023 11:54:53. #1.12#
SON DAKİKA: Esenler TEM bağlantı yolunda seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement