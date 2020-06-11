Esenler'de silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

Esenler'de silahlı saldırı: 1 yaralı

ESENLER'de börek dükkanı işleten bir kişi, uğradığı silahlı saldırıda bacağından yaralandı.

Esenler'de silahlı saldırı: 1 yaralı, System.String[]
ESENLER'de börek dükkanı işleten bir kişi, uğradığı silahlı saldırıda bacağından yaralandı.

Olay, Kazım Karabekir Mahallesi'nde sabah saat 06.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Hacı Bayram Veli Caddesi üzerinde bulunan bir börek salonuna gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler henüz bilinmeyen nedenden dolayı börek dükkanı işleten Hüseyin Ş.'ye silahla ateş açtı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişiler olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bacağından yaralanan Hüseyin Ş.'yi ambulansa hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan işyeri sahibinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayın meydana geldiği iş yerinin önüne şerit çekerek önlem alırken, çevredeki vatandaşların da bilgisine başvurdu. Börek salonu önünde olay yeri çalışması yapan polis ekipleri boş kovanları tek tek numaralandırdı. Çevredeki işyerlerine ait güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.


- Solak
Hacı Bayram, Sabah, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 08:07 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Esenler'de silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım Müge Anlı'nın sosyal medyaya sızan gençlik fotoğrafı çok konuşulacak Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu Emre Kınay, "Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?" diyen muhabire küfür ve hakaret etti 9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı Acun Ilıcalı, sürekli arkadaşlarıyla tartışan Yasin'e 3 ödülden yararlanamama cezası verdi Ölümü yıktı geçti! Demet'in Caner'e veda mesajı, herkesi duygulandırdı Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Caner, Kerimcan'la küs müydü? Ünlü tasarımcı, sohbetin ortasında bir anda soyunmaya başladı "Meltem" karakteriyle hafızalara kazanan Pınar Altuğ, sürpriz bir dizi ile setlere geri dönüyor Vergi kaçıran İsrailli model Bar Rafaeli, 9 ay kamu hizmetinde çalışacak Aynı gün hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar kendini tiye aldı Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu Fenomen Hakan Kakız, Caner Çalışır'ın tabutunun başında gözyaşlarına hakim olamadı
Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak         
13:52
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı         
13:44
Bilim insanları tepki gösterince Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamayı geri çekti Bilim insanları tepki gösterince Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamayı geri çekti         
13:32
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park, haczedilebilir Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park, haczedilebilir         
13:15
Görevlilerden gizlice kazılan esrarengiz bebek mezarı boş çıktı Görevlilerden gizlice kazılan esrarengiz bebek mezarı boş çıktı         
12:54
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu         
12:52
İBB, önümüzdeki 5 gün için İstanbullulara sağanak yağış uyarısı yaptı İBB, önümüzdeki 5 gün için İstanbullulara sağanak yağış uyarısı yaptı         
12:35
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım         
12:30
Süper Lig maçları öncesi VAR merkezi hazır hale getirildi Süper Lig maçları öncesi VAR merkezi hazır hale getirildi         
12:21
Bakan Çavuşoğlu, canlı yayında Ayasofya'nın tapusunu gösterdi Bakan Çavuşoğlu, canlı yayında Ayasofya'nın tapusunu gösterdi         
12:18
Fenerbahçe'de yapılan son koronavirüs testlerinin sonuçları negatif çıktı. Fenerbahçe'de yapılan son koronavirüs testlerinin sonuçları negatif çıktı.         
12:04
Reyting rekortmeni 'Fatmagül'ün Suçu Ne' dizisiyle ünlenen Ege'nin saklı güzeli: Ildırı Reyting rekortmeni 'Fatmagül'ün Suçu Ne' dizisiyle ünlenen Ege'nin saklı güzeli: Ildırı         
12:04
ABD'nin karışmasına sebep olan polislerden biri 750 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı ABD'nin karışmasına sebep olan polislerden biri 750 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı         
11:53
Acun Ilıcalı, sürekli arkadaşlarıyla tartışan Yasin'e 3 ödülden yararlanamama cezası verdi Acun Ilıcalı, sürekli arkadaşlarıyla tartışan Yasin'e 3 ödülden yararlanamama cezası verdi         
11:36
MHP'li Olcay Kılavuz'un CHP'li Özgür Özel'e yumruk attığı anın görüntüsü ortaya çıktı MHP'li Olcay Kılavuz'un CHP'li Özgür Özel'e yumruk attığı anın görüntüsü ortaya çıktı         
11:23
Kekik üretiminde 40 bin ton, ihracatında 150 milyon dolar hedef belirlendi Kekik üretiminde 40 bin ton, ihracatında 150 milyon dolar hedef belirlendi         
11:16
Uzman isim çok net uyardı! Sosyal medyada Uzman isim çok net uyardı! Sosyal medyada "ifşa" ve "nude atma" akımı intihar tehlikesi yaratıyor         
11:12
Muhammed Salah'ın transferi, Liverpool'da İslamofobi vakalarını azalttı Muhammed Salah'ın transferi, Liverpool'da İslamofobi vakalarını azalttı         
11:05
Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 378,7 liradan işlem görüyor Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 378,7 liradan işlem görüyor         
11:05
İngiltere'de polis şiddeti tam tersine döndü! Polis memurunu aralarına alıp dövdüler İngiltere'de polis şiddeti tam tersine döndü! Polis memurunu aralarına alıp dövdüler         
11:05
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı         
11:02
Normalleşmeye başlayan hamamlarda yeni kurallar belli oldu Normalleşmeye başlayan hamamlarda yeni kurallar belli oldu         
10:59
Mersin Valiliği, Cennet-Cehennem obruklarına yapılan asansörü savundu Mersin Valiliği, Cennet-Cehennem obruklarına yapılan asansörü savundu         
10:58
Fatih Terim'den başkanlık açıklaması: Asıl sorumluluğum takımı hedefe ulaştırmak Fatih Terim'den başkanlık açıklaması: Asıl sorumluluğum takımı hedefe ulaştırmak         
10:56
Kendisinden 5 lira isteyen zanlının talebini geri çeviren adam ölümle burun buruna Kendisinden 5 lira isteyen zanlının talebini geri çeviren adam ölümle burun buruna         
10:36
Premier Lig kulüpleri, koronavirüs nedeniyle 1 milyar sterlin gelir kaybı yaşayacak Premier Lig kulüpleri, koronavirüs nedeniyle 1 milyar sterlin gelir kaybı yaşayacak         
10:35
Yıllar güzelliğine güzellik katmış! Müge Anlı'nın gençlik fotoğrafı çok konuşulacak Yıllar güzelliğine güzellik katmış! Müge Anlı'nın gençlik fotoğrafı çok konuşulacak         
10:30
Ülkemizde koronadan sonra yeni tehlike! Kene vakaları arttı, kurul acilen toplandı Ülkemizde koronadan sonra yeni tehlike! Kene vakaları arttı, kurul acilen toplandı         
10:27
Karacaahmet'te büyük skandal! Mezarların üzerinde gezerek klip çektiler Karacaahmet'te büyük skandal! Mezarların üzerinde gezerek klip çektiler         
10:24
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini "Yapamam" diyerek reddetti         
10:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2020 14:26:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Esenler'de silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]