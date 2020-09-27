Esenler'de silahlı saldırı: 3 yaralı - Son Dakika

Esenler'de bir kişi, boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşi, kayınpederi ve kayınvalidesini silahla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Oruçreis Mahallesi 563. Sokak'ta bulunan bir evde, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, eşi, kayınpederi ve kayınvalidesini silahla yaraladı.

Saldırgan daha sonra olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.