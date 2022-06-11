Şüphelilerin silahından çıkan bazı mermiler, bir iş yerinin camına ve çevreye isabet etti. Olay yerinde çok sayıda boş mermi kovanı görüldü.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Esenler'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika

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