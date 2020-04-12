Esenler'de site sakinlerinden polise sürpriz - Son Dakika

Ayrıca, Sultangazi 'de kavga ihbarında bulunan mahalle sakinleri, belirtilen adrese gelen ekiplere baklava ikramında bulundu.

Polis ekipleri de vatandaşlara teşekkür ederek siteden ayrıldı.

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Havaalanı Mahallesi'ndeki Emlak Konutları Sitesi'nde devriye görevini yürütürken binaların balkon ve pencerelerine çıkan vatandaşlar, ekipleri alkış ve ıslıklarla karşılayarak Türk Polis Teşkilatının 175. yıl dönümünü kutladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Polise yakalanmamak için karton ve çarşafla gizlendi

Kayseri'de bir vatandaş, polise yakalanmamak için karton ve çarşafla gizlendi