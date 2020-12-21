Esenler'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlerden şaşırtıcı yanıtlar - Son Dakika

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında hafta sonunda ilan edilen 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasını Esenler'de ihlal ederken yakalananların yanıtları duyanları şaşırttı.

Esenler Dörtyol Meydanı başta olmak üzere ilçenin çeşitli kesimlerinde görevlendirilen polisler, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarıda bulunanları durdurarak kimlik ve izin belgeleri olup-olmadığını kontrol etti. Birlikte yürüyen çifti durduran polis nereye gittiklerini sorunca "Markete" yanıtını aldı. Yanlarında kimliklerinin olmadığını öne süren çift marketlerin hafta içinde olduğu gibi saat 20.00'ye kadar açık olduğunu düşündüklerini alışveriş için çıktıklarını savundu. Durdurulan 17 yaşındaki bir genç kısıtlama kapsamında kapalı olması gereken iş yerini saat 22.00 olmasına rağmen temizlemekten döndüğünü iddia etti.

SİYASİ PARTİ YÖNETİCİSİYMİŞ

Durdurulan bir kişi "Siyasi parti yöneticisi" olduğunu öne sürerek kimliğini vermeden meydandan uzaklaşmak istedi. Bu kişi kimliğinin otomobilinde olduğunu savunarak uzaklaşmak isterken polis tarafından durduruldu. Ekmek almaya gittiği sırada durdurulduğunu öne süren bir kişi polisin kimliğini ısrarla istemesi üzerine eşinden bunun fotoğrafını istetmek zorunda kaldı.

KAPALI KAFEYİ SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA TEMİZLEMİŞ

Sokağa çıkma kısıtlamasında durdurulan bir genç faaliyetleri tümüyle durdurulan bir kafeden geldiğini söylerken, kendisini görüntüleyen gazeteciye "Beni görüntüleme, kameranı kırdırtma bana" diyerek tepki gösterdi. Aynı evde kaldıklarını söyleyen 4 genç de neden dışarıda oldukları sorulunca ayrı ayrı "Ekmek almaya gidiyorum" iddiasında bulundu. Sokağa çıkma yasağını ihlal edenler için polis memurları ayrı ayrı tutanak tutarak cezai işlem uygulanması için Esenler Kaymakamlığı'na gönderdi.