ESENLER'DE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINI İHLAL EDENLERDEN ŞAŞIRTICI YANITLAR - Son Dakika

ESENLER'DE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINI İHLAL EDENLERDEN ŞAŞIRTICI YANITLAR

21.12.2020 09:20
ESENLER'DE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINI İHLAL EDENLERDEN ŞAŞIRTICI YANITLAR, System.String[]

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında hafta sonunda ilan edilen 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasını Esenler'de ihlal ederken yakalananların yanıtları duyanları şaşırttı.

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında hafta sonunda ilan edilen 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasını Esenler'de ihlal ederken yakalananların yanıtları duyanları şaşırttı.

Esenler Dörtyol Meydanı başta olmak üzere ilçenin çeşitli kesimlerinde görevlendirilen polisler, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarıda bulunanları durdurarak kimlik ve izin belgeleri olup-olmadığını kontrol etti. Birlikte yürüyen çifti durduran polis nereye gittiklerini sorunca "Marketeö yanıtını aldı. Yanlarında kimliklerinin olmadığını öne süren çift marketlerin hafta içinde olduğu gibi saat 20.00'ye kadar açık olduğunu düşündüklerini alışveriş için çıktıklarını savundu. Durdurulan 17 yaşındaki bir genç kısıtlama kapsamında kapalı olması gereken iş yerini saat 22.00 olmasına rağmen temizlemekten döndüğünü iddia etti.

SİYASİ PARTİ YÖNETİCİSİYMİŞ

Durdurulan bir kişi "Siyasi parti yöneticisiö olduğunu öne sürerek kimliğini vermeden meydandan uzaklaşmak istedi. Bu kişi kimliğinin otomobilinde olduğunu savunarak uzaklaşmak isterken polis tarafından durduruldu. Ekmek almaya gittiği sırada durdurulduğunu öne süren bir kişi polisin kimliğini ısrarla istemesi üzerine eşinden bunun fotoğrafını istetmek zorunda kaldı.

KAPALI KAFEYİ SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA TEMİZLEMİŞ

Sokağa çıkma kısıtlamasında durdurulan bir genç faaliyetleri tümüyle durdurulan bir kafeden geldiğini söylerken, kendisini görüntüleyen gazeteciye "Beni görüntüleme, kameranı kırdırtma banaö diyerek tepki gösterdi.  Aynı evde kaldıklarını söyleyen 4 genç de neden dışarıda oldukları sorulunca ayrı ayrı  "Ekmek almaya gidiyorumö  iddiasında bulundu. Sokağa çıkma yasağını ihlal edenler için polis memurları ayrı ayrı tutanak tutarak cezai işlem uygulanması için Esenler Kaymakamlığı'na gönderdi.

- İstanbul

Esenler, Dörtyol, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESENLER'DE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINI İHLAL EDENLERDEN ŞAŞIRTICI YANITLAR - Son Dakika


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