Esenler?de sokağa çıkma yasağı öncesi denetimler artırıldı - Son Dakika
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Esenler?de sokağa çıkma yasağı öncesi denetimler artırıldı

6 saat önce

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle geçtiğimiz hafta sonu ilk kez uygulanan sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu tekrarlanacak.

Esenler?de sokağa çıkma yasağı öncesi denetimler artırıldı, System.String[]
Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle geçtiğimiz hafta sonu ilk kez uygulanan sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu tekrarlanacak. Yasağa saatler kala Esenler Belediyesi'nde zabıta memurları gün boyunca alışveriş noktalarında sosyal mesafe denetimleri yapıyor. Ayrıca cadde ve sokaklarda gün boyunca anonslar geçilerek vatandaşlardan alışverişlerini tamamlamaları isteniyor.

ALIŞVERİŞ NOKTALARINDA YOĞUNLUK OLMAMASI İÇİN DENETİMLER SIKLAŞTIRILDI

Esenler Belediyesi, hafta sonu sokağa çıkma yasağı öncesi alışveriş noktalarında yoğunluğun önüne geçmek adına bir dizi önlemler aldı. Bu kapsamda Esenler Belediyesi'nin zabıta ekipleri, yasak öncesi vatandaşların hafta sonu yasağı için alışverişlerini yapacağı market, kasap, fırın gibi dükkanların önünde sosyal mesafe denetimi yapıyor. Ekipler, esnaf ve vatandaşların kontrollü şekilde alışveriş yapmasını sağlıyor. Sokağa çıkma yasağı öncesi Esenler Belediyesi zabıta ekiplerince yapılacak denetimler saat 09.00'dan itibaren başlayıp, marketlerin kapanış saatine kadar sürecek.

Öte yandan Esenler Belediyesi zabıta ekipleri, saat 11.00'den itibaren sokak ve caddeleri gezerek, 'Bu akşam saat 00.00'da 2 günlük sokağa çıkma yasağı başlayacak. Akşam saatlerinde market ve fırınlarda yığılma olmaması için şimdiden alışverişlerinizi yapın' şeklinde anonslar yapıyor.

'ESENLER OLARAK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA HAZIRIZ?

Denetimlerin yoğun yapıldığı noktalardan biri olan fırınlarda alınan önlemleri anlatan İstanbul Fırıncılar Odası Esenler Temsilcisi Mustafa Çiçek, 'Biz bu hafta için Esenler Belediyesi ve emniyet müdürlüğümüzle birlikte fırınlarımız tüm sokaklara bölündü. Belediyemizde görevli zabıtalar tarafından tebligatları yapıldı, yarın belediyemizin yaptığı listede arabalara asılacak, hangi fırına hangi sokak belirlendiyse oralarda ekmeğini satacak. Hiçbir vatandaşımızın ekmeksiz kalmasına fırsat vermeyeceğiz' dedi.

'DENETİMLERİMİZ HAFTA SONU DA SÜRECEK?

Esenler Belediyesi'nde görevli zabıta memuru, 'Esenler Belediyesi olarak bütün personelimizle sahadayız, her ne kadar yarın fırınlarımız açık olsa da bugün yoğunluk olacağını düşündüğümüz için market ve fırınlarımızda saat 00.00'a kadar kontrollerimiz devam edecek. Bununla ilgili ekiplerimiz görevlerine hazır ayrıca 79 fırınımız var hepsine tebligatlar verildi. Bu fırınların Cumartesi ve Pazar takibi yapılacak. Marketlerimizde kapanış saatleri ve sosyal mesafe uygunluğu konusunda kontrolümüz altında olacak. Esenler belediyesi olarak yasağa hazırız, bütün hazırlıklarımızı yaptık' şeklinde konuştu.


- İstanbul
Esenler, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 12:37 Kaynak: DHA

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