Esenler'de sokak hayvanları mamamatik ile besleniyor - Son Dakika

Esenler'de sokak hayvanları mamamatik ile besleniyor

Esenler'de hem sokak hayvanlarının beslenme ve su ihtiyacını karşılamak, hem de vatandaşlarda sahipsiz hayvanlara karşı farkındalık oluşturmak amacıyla belli noktalara mamamatikler konmaya başlandı.

Esenler'de hem sokak hayvanlarının beslenme ve su ihtiyacını karşılamak, hem de vatandaşlarda sahipsiz hayvanlara karşı farkındalık oluşturmak amacıyla belli noktalara mamamatikler konmaya başlandı. Mamamatiklere 1 TL atan vatandaşlar sevimli dostların mama ve su ihtiyacını karşılıyor.

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Esenler Belediyesi sokak hayvanlarına yönelik hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Özel bir firma ile işbirliği yapan belediye hayvanların aç kalmasını önlemek ve çevreye zarar vermemesini sağlamak amacıyla belli noktalara 5 adet otomatik mama istasyonları yerleştirdi. Otomatik mama istasyonlarının sayısı da gün geçtikçe artacak. Böylece hem sokak hayvanlarının beslenme ve su ihtiyacını karşılamak, hem de vatandaşlarda sahipsiz hayvanlara karşı farkındalık oluşturmak amacıyla belli noktalara konan mamamatiklere 1 TL atan vatandaşlar sevimli dostların mama ve su ihtiyacını karşılıyor.


"Sokaktaki canlarımızın mama ve su ihtiyacını karşılamak vicdani sorumluluğumuzdan biri"


Gönüllülük esasıyla çalışan bir proje olduğunu söyleyen Veteriner Hekim Serdar Öztürk, "Esenler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Veteriner İşleri Şefliğine bağlı ekiplerle bu mamamatik projesini gerçekleştirdik. Sokaktaki canlarımızın mama ve su ihtiyacını karşılamak vicdani sorumluluğumuzdan biri. Dolayısıyla bunu yerine getirmek için gönüllülük esasıyla çalışan mamamatik projesini hayata geçirdik. Hem vatandaşlarımızda bir farkındalık oluşturmak, hem de mevsim şartlarına bağlı olarak bu yaz günlerinde sokak hayvanlarının artan mama ve su ihtiyacını karşılamaya yönelik güzel bir çalışma oldu. Buradan gelen gelir ise bu ve benzeri cihazların üretilmesi ve yine sokaktaki canlarımıza mama desteği olarak dönmektedir. Vatandaşlarımız buraya 1 lira atıp kolu çevirince zaten taze mama dökülüyor. Sokak hayvanları da buna gayet adapte olmuş durumda" dedi.


"Çok güzel bir proje 1 lira atıyorsun sevaba giriyorsun"


Hayvan sever olduğunu belirten Serkan Güldal, "Çok güzel bir proje 1 lira atıyorsun sevaba giriyorsun. Hem burası da gayet temiz hayvanlar da gelip sürekli buradan mama yiyor, su içiyor. Burada kalan mamaları da alıp diğer sokaklardaki hayvanlara götürüyoruz. Biz de hayvan severiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Esenler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 09:13 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Esenler'de sokak hayvanları mamamatik ile besleniyor - Son Dakika
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