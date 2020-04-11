Esenler'de sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika

Esenler Belediyesi ekipleri, sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ilk gününde sokak hayvanlarını unutmayarak, mama kaplarına yiyecek bıraktı.



Esenler Belediyesi ekipleri, sokağa çıkma yasağının ilk gününde ilçede bulunan sokak hayvanlarını unutmadı. İlçede bulunan parkları ve hayvan barınaklarını gezen ekipler, sokak hayvanları için yiyecek ve su takviyesinde bulundu. Çalışmaların aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL