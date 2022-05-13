ESENLER'DE SOKAK ORTASINDA ÖĞRETMENE DAYAK - Son Dakika
Üye Girişi

ESENLER'DE SOKAK ORTASINDA ÖĞRETMENE DAYAK

13.05.2022 16:17
ESENLER'DE SOKAK ORTASINDA ÖĞRETMENE DAYAK

ESENLER'de sokak ortasında öğretmene dayak cep telefonuyla çevredekiler tarafından görüntülendi.

ESENLER'de sokak ortasında öğretmene dayak cep telefonuyla çevredekiler tarafından görüntülendi.

Olay, dün gece saatlerinde Esenler Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, öğretmenlik yapan bir kişi, bir öğrencinin yakını tarafından sokak ortasında sopayla dövüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise öğretmeni döveni yakalamak için çalışma başlattı. Öğretmenin, öğrencisine cinsel içerikli görüntü yolladığı için dövüldüğü öne sürülürken yaralı öğretmen ise iftiraya uğradığını iddia etti. Hastanede tedavisi süren öğretmen, şikayet ettiği dershanenin kendisine iftira attığını saldıranların da dershanenin yetkilileri olduğunu ileri sürdü.

- İstanbul
YORUMLAR
500

Öğretmen, Esenler, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESENLER'DE SOKAK ORTASINDA ÖĞRETMENE DAYAK - Son Dakika


Son Dakika
16:08 Casuslukla suçlanan Metin Gürcan itiraz üzerine bir kez daha tutuklandı
16:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "NATO çıkışı" İskandinav ülkelerinin basınında
15:56 Mesut Özil'den sürpriz karar! Yatırımcısı olduğu kulübe gidiyor
15:40 Bakan Nebati: Ucuz kredi müjdemizin ardından konut fiyatını artıranlar tek tek tespit edildi! Suistimal ederek bizi aldatmalarına izin vermeyeceğiz
15:37 "Eniştem karıma göz koymuştu" diyerek mermi yağdırdı: Akrabasını ağır yaralayan şüpheli yakalandı
15:32 Beşiktaş'ta yeni sezon planı yapıldı! Gidecek futbolcular belli oldu
15:25 Son Dakika: Kılıçdaroğlu, SADAT'ın önünde: Seçimin güvenliğini sarsacak herhangi bir şey olursa sorumlusu SADAT'tır!
15:14 Açıklanan konut paketinde dar gelirlinin konuta ulaşması için formül: Yılda en az 830 bin konut inşa edilmeli
15:08 Erdoğan taziye için BAE'ye gidiyor
15:05 Kılıçdaroğlu ülkeye kaçak girişler hakkında konuştu: Sınır yol geçen hanı, isteyen girip isteyen çıkabiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 16:21:39. #1.12#
SON DAKİKA: ESENLER'DE SOKAK ORTASINDA ÖĞRETMENE DAYAK - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement