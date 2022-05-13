ESENLER'DE SOKAK ORTASINDA ÖĞRETMENE DAYAK - Son Dakika
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ESENLER'DE SOKAK ORTASINDA ÖĞRETMENE DAYAK

13.05.2022 16:44

ESENLER'de sokak ortasında öğretmene dayak cep telefonuyla çevredekiler tarafından görüntülendi.

ESENLER'de sokak ortasında öğretmene dayak cep telefonuyla çevredekiler tarafından görüntülendi.

Olay, dün gece saatlerinde Esenler Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, öğretmenlik yapan bir kişi, bir öğrencinin yakını tarafından sokak ortasında sopayla dövüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise öğretmeni döveni yakalamak için çalışma başlattı.

Öğretmenin, öğrencisine cinsel içerikli görüntü yolladığı için dövüldüğü öne sürülürken yaralı öğretmen ise iftiraya uğradığını iddia etti. Hastanede tedavisi süren öğretmen, şikayet ettiği dershanenin kendisine iftira attığını saldıranların da dershanenin yetkilileri olduğunu ileri sürdü.

ESENLER'DE SOKAK ORTASINDA ÖĞRETMENE DAYAK
ESENLER'DE SOKAK ORTASINDA ÖĞRETMENE DAYAK
ESENLER'DE SOKAK ORTASINDA ÖĞRETMENE DAYAK
ESENLER'DE SOKAK ORTASINDA ÖĞRETMENE DAYAK

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Öğrencisine cinsel içerikli fotoğraf yolladığı öne sürülen öğretmen sokak ortasında tekme tokat dayak yedi Öğrencisine cinsel içerikli fotoğraf yolladığı öne sürülen öğretmen sokak ortasında tekme tokat dayak yedi

Öğretmen, Esenler, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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