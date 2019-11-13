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ESENLER'DE SOYGUN GİRİŞİMİNDE BULUNAN SİLAHLI ŞÜPHELİYİ VATANDAŞLAR YAKALADI (1)
6 saat önce
Şahin BOZKURT/İSTANBUL DHA ESENLER'de silahlı bir şüpheli banka şubesinde silahlı soygun girişiminde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 05:34 Kaynak: DHA
Şahin BOZKURT/İSTANBUL DHA ESENLER'de silahlı bir şüpheli banka şubesinde silahlı soygun girişiminde bulundu. Güvenlik görevlisinin silahını aldıktan sonra, bankadaki paraları da alıp kaçan şüpheliyi sokakta vatandaşlar durdurdu. Vatandaşların yakaladığı, şüpheli etkisiz hale getirilerek, polise teslim edildi..
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
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