Esenler 'de kullandığı minibüsü, yaya geçidini kapattığı gerekçesiyle kendisini uyaran kişilerin üzerine süren şoför hakkında "ters yöne girmek" ve "can güvenliğini tehlikeye atmak" suçlarından işlem yapıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Esenler'de sürücü, minibüsü kendisini uyaran yayaların üzerine sürdü - Son Dakika

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