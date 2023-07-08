Esenler'de sürücünün kazaya davetiye çıkardığı anlar kamerada

Trafik magandası kucağında çocuğuyla araç kullandı

İSTANBUL - Esenler Tem Oto Yolu'nda kucağında çocukla araba kullanan şahıs aynı yol üzerinde bir diğer araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Esenler Tem Otoyolu'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, otoyolda seyir halindeyken kucağında çocukla araba kullanan şahıs, yanından geçen başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülere yansıyan anlarda, şoförün seyir halindeyken çocuğu kucağında taşıması ve direksiyonu çocuğa tutturması görenleri hayreti düşürdü. Kazaya davetiye çıkaran olay, görenleri şoke etti.