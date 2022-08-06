Kaza, dün, saat 04.00 sıralarında Kemer Mahallesinde meydana geldi. Sokak üzerinde ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki minivan araca çarptı. Otomobil, çarpmanın etkisiyle takla atarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve acil servis ekibi sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan otomobil sürücüsü hastanede tedavi altına alındı. Otomobilin takla attığı anlar ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › ESENLER'DE OTOMOBİL PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPIP TAKLA ATTI - Son Dakika

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