ESENLER'DE OTOMOBİL PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPIP TAKLA ATTI - Son Dakika
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ESENLER'DE OTOMOBİL PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPIP TAKLA ATTI

06.08.2022 09:27
ESENLER'DE OTOMOBİL PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPIP TAKLA ATTI

ESENLER'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybettiği otomobil, park halindeki minivan araca çarpıp takla attı.

ESENLER'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybettiği otomobil, park halindeki minivan araca çarpıp takla attı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün, saat 04.00 sıralarında Kemer Mahallesinde meydana geldi. Sokak üzerinde ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki minivan araca çarptı. Otomobil, çarpmanın etkisiyle takla atarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve acil servis ekibi sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan otomobil sürücüsü hastanede tedavi altına alındı. Otomobilin takla attığı anlar ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel ESENLER'DE OTOMOBİL PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPIP TAKLA ATTI - Son Dakika

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