Esenler'de Tacizci Sahte Hoca Gözaltına Alındı - Son Dakika

Esenler'de Tacizci Sahte Hoca Gözaltına Alındı

Son Güncelleme: 31.08.2023 17:41

Esenler'de dolandırıcılık suçundan hapis cezasına çarptırılan Burhan Dalğali, akrabası Bahar E.'yi taciz ettiği iddiasıyla linç edilmek istendi. Sahte hoca yoğun güvenlik önlemleri altında gözaltına alındı.

ESENLER'de sosyal medyada bir kadının vücuduna Arapça yazılar yazmasıyla gündeme gelen Burhan Dalğali, 'Dini inanç ve duyguları istismar ederek dolandırıcılık' suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmış ve hükmün açıklanması geri bırakılmıştı. "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan da yargılanan Dalğali, bu kez aynı apartmanda oturan akrabası 22 yaşındaki Bahar E.'yi taciz ettiği iddiasıyla linç edilmek istendi. Sahte hoca yoğun güvenlik önlemleri altında gözaltına alındı.

Esenler'de kendisini hoca olarak tanıtan, eşleri ile arası kötü olan kadınları evliliklerini kurtarma vaadiyle dolandıran Burhan Dalğali, Dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis ve 820 TL adli para cezasına çarptırılmıştı. Ancak mahkeme sanığın sabıkasız oluşu ve mahkemede bir daha suç işlemeyeceği kanaati oluştuğundan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vermişti. "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan da yargılanan Burhan Dalğali'nin bu kez aynı apartmanda oturan akrabası Bahar E.'yi taciz ettiği iddia edildi. İddiaya göre Dalğali evine çıkmak isteyen Bahar E. ile apartmanda karşılaştı. Merdiven boşluğunda fiziksel tacizde bulunan Dalğali Bahar E.'yi tadilatta olan boş daireye çekmeye çalıştı. Elindeki çakıyla Dalğali'yi yaralayarak kurtulan Bahar E. polis ve akrabalarına haber verdi. Toplanan kalabalık Burhan Dalğali'yi linç etmek istedi, taş atarak evinin camlarını kırdı. Dalğali olay yerine gelen polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri almasıyla gözaltına alınabildi.

"YA KENDİSİNİ SAVUNAMAYACAK BİRİ OLSAYDI?"

Mahalle sakinlerinden Fatma Yalçın, "Kız merdivenlerden evine çıkarken yakalamış kızı, taciz etmiş, öpmüş. Kız bağırarak aşağıya indi, polisi aradı. Kardeşini de aradı. Kardeşi geldiğinde ona durumu anlattı. Kardeşi yukarı çıktı ama adam kapıyı açmadı. Daha sonra aşağıya inip cama taş attı 'Çık,' dedi. Sonra polisler geldi burada büyük bir olay oldu. Adamı polisler önlem alarak çıkarttı. Burada toplanan halk onu eline geçirseydi affetmezlerdi. Tacize uğrayan kızın kardeşi, 'Sen taciz suçundan ceza aldın 3 ay yatıp çıktın, yırttın yine mi böyle bir işe kalkışıyorsun' dedi. Hepimizin çoluğu, çocuğu, torunu var. Korkuyoruz. İyi ki o kız büyüktü kendini kurtarabildi, ya kendisini savunamayacak biri olsaydı? Bir kız çocuğu erkek çocuğu olsaydı ne olacaktı? Böyle insanlar sokakta dolaşmamalı" dedi. Sevgi Aksoy ise, "Adam zaten cinci hoca şeklinde tacizciymiş. Cin çıkaracağım diye genç kadınları taciz ediyormuş" dedi. Polis ekipleri güvenlik gerekçesiyle Dalğali'nin yaşadığı binanın önünde bekleyişini sürdürüyor. Burhan Dalğali ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Esenler, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenler'de Tacizci Sahte Hoca Gözaltına Alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenler'de Tacizci Sahte Hoca Gözaltına Alındı - Son Dakika
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