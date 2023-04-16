ESENLER'DE TARTIŞTIĞI KİŞİNİN OTOMOBİLİNE SOPA İLE SALDIRDI - Son Dakika
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ESENLER'DE TARTIŞTIĞI KİŞİNİN OTOMOBİLİNE SOPA İLE SALDIRDI

16.04.2023 10:58

ESENLER'de bir kadın, daha önce tartıştığı kişinin otomobiline sopa ile saldırdı.

ESENLER'de bir kadın, daha önce tartıştığı kişinin otomobiline sopa ile saldırdı. Saldırıda otomobilin camları kırılırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Birlik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir kadın, daha önce tartıştığı ve aralarında husumet bulunan kişinin kaldığı binanın önüne gitti. Elinde sopa bulunan kadın, husumetlisinin aşağı inmemesine sinirlenerek park halindeki otomobile zarar verdi. Sopa ile otomobilin cam ve kapılarına vuran kişi, otomobilde hasara neden oldu. O anlar ise çevredekilerin cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: ESENLER'DE TARTIŞTIĞI KİŞİNİN OTOMOBİLİNE SOPA İLE SALDIRDI - Son Dakika
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