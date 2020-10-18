Esenler'de tartıştığı kız arkadaşını silahla ağır yaralayan genç intihar etti - Son Dakika

Esenler'de tartıştığı kız arkadaşını silahla ağır yaralayan genç intihar etti

18.10.2020 02:57

Esenler'de tartıştığı kız arkadaşını tabancayla ağır yaralayan genç, aynı silahla intihar etti.

Esenler'de tartıştığı kız arkadaşını tabancayla ağır yaralayan genç, aynı silahla intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesi'nde kaldırımda yürüyen Mehmet A. (18) ile kız arkadaşı Hazal T. (19) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Hazal T. uzaklaşmak için yolun karşısına geçmeye çalıştı. Arkasından gelen Mehmet A. genç kızı refüjde tabancayla başından vurarak aynı silahla kendi kafasına ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mehmet A'nın hayatını kaybettiği belirlendi, Hazal T. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Genç kızın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Esenler'de tartıştığı kız arkadaşını silahla ağır yaralayan genç intihar etti
Esenler'de tartıştığı kız arkadaşını silahla ağır yaralayan genç intihar etti
Esenler'de tartıştığı kız arkadaşını silahla ağır yaralayan genç intihar etti
Esenler'de tartıştığı kız arkadaşını silahla ağır yaralayan genç intihar etti

Esenler, İntihar, Genç, Kız, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Esenler'de tartıştığı kız arkadaşını silahla ağır yaralayan genç intihar etti - Son Dakika

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