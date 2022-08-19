ESENLER'DE YANINDAKİ ÇOCUĞA HIRSIZLIK YAPTIRDI - Son Dakika
Üye Girişi

ESENLER'DE YANINDAKİ ÇOCUĞA HIRSIZLIK YAPTIRDI

19.08.2022 10:28

ESENLER'de tekstil atölyesine iki çocukla birlikte gelen kadın, çocuklardan birine eliyle işaret yaparak tezgahtaki telefonu gösterdi.

ESENLER'de tekstil atölyesine iki çocukla birlikte gelen kadın, çocuklardan birine eliyle işaret yaparak tezgahtaki telefonu gösterdi. Telefonu tişörtünün içine saklayan çocuk kadınla birlikte uzaklaştı. Polisİ, atölyenin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Esenler Birlik Mahallesi'nde önceki gün, tekstil atölyesi sahibi Ahmet Turan Şahin makine başında çalışırken, iki çocukla içeri giren bir kadın, çocuklardan birine tezgah üzerinde bulunan cep telefonunu gösterdi. Tezgah üzerindeki cep telefonunu aldıktan sonra, tişörtünün içine saklayan çocuk, kadınla birlikte hızla atölyeden çıktı.

Atölye sahibi cep telefonunu bulamayınca, polise ihbarda bulundu. İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüpheli kadını yakalamak için çalışma başlattı. Şahin, "Telefonumu bulamayınca komşu esnaf arkadaşın telefonundan arama yaptım. Telefonum birkaç kez çaldı fakat, kapandı. Telefonun çalınmış olabileceğini düşündüm, polise haber verdim. Polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde bir kadının 2 çocukla birlikte içeri girdiği, telefonu görünce çocuğa el işareti yaptığı görülüyor. Kadın perdeliyor çocuk telefonu alıyor. Ben maddi kaybımdan ziyade, kadının yanındaki 2 çocuğa üzüldüm. Devlet korumasına alınıp, rehabilite edilip, topluma faydalı birey olarak yetiştirilmeleri gerek" dedi.


YORUMLAR
500
Esenler'de bir kadın küçük çocuğa telefon çaldırdı Esenler'de bir kadın küçük çocuğa telefon çaldırdı Restoranda masasına gelen kediyi çatalla besledi Restoranda masasına gelen kediyi çatalla besledi
Kaynak: DHA

Turan Şahin, Esenler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ESENLER'DE YANINDAKİ ÇOCUĞA HIRSIZLIK YAPTIRDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:51 Southampton'ın sahibi Göztepe'nin çoğunluk hissesini aldı! Sosyal medyadan mesaj gecikmedi
15:36 Ümit Özdağ'ın yardımcısı Adem Taşkaya'nın iş adamını hackletip şantaj yaptığı görüntüler çıktı
15:15 İSKİ'den dikkat çeken açıklama: İstanbul'da su musluktan içilir
14:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YSK'ya yaptığı "hayatı yalan olan adama bedel ödetin" çağrısına karşılık veren Kılıçdaroğlu: Hiçbir bedel ödetemezsin
15:54 CHP'li Erkek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi: Yakında geliyor, kardeşim Esad
14:52 Alev topuna dönen lüks otomobilden son anda çıkarıldılar
14:51 Cani kocanın vahşi bir şekilde öldürüp gömdüğü kadının cesedini "Baron" buldu
14:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı tarihi zirvede gergin anlar! Tercümanına kızan Zelenski İngilizce konuşmaya başladı
14:26 Kilitli kaldığı araçta nefes almakta zorlanırken sigara yaktı
14:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Ukrayna'dan çağrı yapmıştı! Rusya'dan skandal yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 16:07:42. #1.11#
SON DAKİKA: ESENLER'DE YANINDAKİ ÇOCUĞA HIRSIZLIK YAPTIRDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement