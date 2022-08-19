Atölye sahibi cep telefonunu bulamayınca, polise ihbarda bulundu. İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüpheli kadını yakalamak için çalışma başlattı. Şahin, "Telefonumu bulamayınca komşu esnaf arkadaşın telefonundan arama yaptım. Telefonum birkaç kez çaldı fakat, kapandı. Telefonun çalınmış olabileceğini düşündüm, polise haber verdim. Polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde bir kadının 2 çocukla birlikte içeri girdiği, telefonu görünce çocuğa el işareti yaptığı görülüyor. Kadın perdeliyor çocuk telefonu alıyor. Ben maddi kaybımdan ziyade, kadının yanındaki 2 çocuğa üzüldüm. Devlet korumasına alınıp, rehabilite edilip, topluma faydalı birey olarak yetiştirilmeleri gerek" dedi.

Kaynak: DHA

Turan Şahin, Esenler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ESENLER'DE YANINDAKİ ÇOCUĞA HIRSIZLIK YAPTIRDI - Son Dakika

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