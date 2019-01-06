Son Dakika Haberleri: Esenler'de Telefon Hırsızı Kameralara Yakalandı

Esenler'de Telefon Hırsızı Kameralara Yakalandı

1 saat önce

Esenler'de doğalgaz tesisat dükkanına girerek telefon çalan hırsızın rahat tavırları bu kadarına da pes dedirtti.

Esenler'de Telefon Hırsızı Kameralara Yakalandı, System.String[]
Esenler'de doğalgaz tesisat dükkanına girerek telefon çalan hırsızın rahat tavırları bu kadarına da pes dedirtti. Hırsızlık anları saniye saniye kameralarına yansıdı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Esenler Kazım Karabekir Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan doğalgaz tesisat dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tesisat dükkanının önündeki caddeden geçen bir şahıs masanın üzerine bırakılmış telefonu gördü. İçeride kimsenin olmamasını fırsat bilen şahıs dükkana girdi. Masanın üzerindeki telefonu çalarak dükkandan çıkan şahsın soğukkanlılığı dikkat çekti. Hırsızlık anları ise saniye saniye kameralara yansıdı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 09:12 Kaynak: İHA

Esenler, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yetkisi Olmadığı Halde Kendini Yetkili Servis Olarak Tanıtanlara 341 Bin TL'ye Kadar Ceza Kesilecek Eşini Öldüren Cani Koca, Evinin Önüne Gelen Polislerle Telefonda Görüşüp Cinayeti İtiraf Etti

Kuyumcunun "Gasbedildim" Oyunu Polise Takıldı Suudi Arabistan'da Boşanma Davası Açılan Kadınlara SMS Gönderilecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 10:46:43. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Esenler'de Telefon Hırsızı Kameralara Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]