Esenler'de Telefon Hırsızı Kameralara Yakalandı
1 saat önce
Esenler'de doğalgaz tesisat dükkanına girerek telefon çalan hırsızın rahat tavırları bu kadarına da pes dedirtti.
Esenler
'de doğalgaz tesisat dükkanına girerek telefon çalan hırsızın rahat tavırları bu kadarına da pes dedirtti. Hırsızlık anları saniye saniye kameralarına yansıdı.
Olay, saat 18.00 sıralarında Esenler Kazım Karabekir
Mahallesi Mehmet Akif Ersoy
Caddesi üzerinde bulunan doğalgaz tesisat dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tesisat dükkanının önündeki caddeden geçen bir şahıs masanın üzerine bırakılmış telefonu gördü. İçeride kimsenin olmamasını fırsat bilen şahıs dükkana girdi. Masanın üzerindeki telefonu çalarak dükkandan çıkan şahsın soğukkanlılığı dikkat çekti. Hırsızlık anları ise saniye saniye kameralara yansıdı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 09:12 Kaynak: İHA
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