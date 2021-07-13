ESENLER'DE TELEFONUNU VERMEYİNCE DEFALARCA BIÇAKLADI O ANLAR KAMERADA - Son Dakika

, Esenler'de bir kişi, yanına çağırarak istediği cep telefonunu vermeye yanaşmayan yabancı uyruklu kişiyi defalarca bıçaklayarak, yaraladı. Olay anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçen Cuma saat 21.00 sıralarında Kemer Mahallesi 912 Sokak'ta gerçekleşti. İddialara göre yolda bekleyen bir kişi, kufaörden çıkıp evin giden yabancı uyruklu kişiyi yanına çağırdı. Şüpheli, istediği cep telefonunu kendisine vermeye yanaşmayan yabancı uyruklu kişiyi defalarca bıçaklayarak yaraladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, yaralıya ilk müdaheleye yapıp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri yaralıyı Başakşehir Çam ve Sakura hastanesine götürdü. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde yaralı gencin darp edildikten sonra yere düştüğü sonrasında ise saldırgan tarafında defalarca bıçaklandığı görülüyor.