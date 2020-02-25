ESENLER'DE TERÖR OPERASYONU : 3 GÖZALTI - Son Dakika
Son Dakika Güncel ESENLER'DE TERÖR OPERASYONU : 3 GÖZALTI - Son Dakika

ESENLER'DE TERÖR OPERASYONU : 3 GÖZALTI

7 saat önce

* İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Esenler'de silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

ESENLER'DE TERÖR OPERASYONU : 3 GÖZALTI, System.String[]

* İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Esenler'de silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Esenler'de yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Operasyona Özel Harekat ekipleri de destek verdi. Oruç Reis Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın giriş katında oturan 3 kişinin silahlı terör örgütüne üye olduklarının belirlenmesi üzerine ekipler bu sabah saat 00: 30 sıralarında operasyon için düğmeye bastı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Evin bulunduğu sokağa gelen ekipler çevre güvenliği aldıktan sonra Özel Harekat ekipleri 3 kişinin kaldığı eve girdi. Evde yapılan arama çalışmalarının ardından 3 kişi gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ekiplerin operasyona gidişi

-Ekiplerin sokağa girişi

-Özel Harekat Ekiplerinin eve girişi

-Özel Harekat Ekiplerinin sokakta güvenlik önlemi alması

-Terör polisinin eve girişi

-Genel ve detay görüntüler


İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Esenler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:07 Kaynak: DHA
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