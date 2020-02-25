Esenler'de terör operasyonu : 3 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esenler'de terör operasyonu : 3 gözaltı - Son Dakika

Esenler'de terör operasyonu : 3 gözaltı

6 saat önce

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Esenler'de yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Esenler'de terör operasyonu : 3 gözaltı, System.String[]
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Esenler'de yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Operasyona Özel Harekat ekipleri de destek verdi. Oruç Reis Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın giriş katında oturan 3 kişinin silahlı terör örgütüne üye olduklarının belirlenmesi üzerine ekipler bu sabah saat 00: 30 sıralarında operasyon için düğmeye bastı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Evin bulunduğu sokağa gelen ekipler çevre güvenliği aldıktan sonra Özel Harekat ekipleri 3 kişinin kaldığı eve girdi. Evde yapılan arama çalışmalarının ardından 3 kişi gözaltına alındı.


- İstanbul
Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Esenler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:09 Kaynak: DHA
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