Esenler'de terör operasyonu : 3 gözaltı - Son Dakika

Esenler'de terör operasyonu : 3 gözaltı
6 saat önce
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Esenler'de yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:09 Kaynak: DHA
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Esenler
'de yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Operasyona Özel Harekat ekipleri de destek verdi. Oruç Reis Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın giriş katında oturan 3 kişinin silahlı terör örgütüne üye olduklarının belirlenmesi üzerine ekipler bu sabah saat 00: 30 sıralarında operasyon için düğmeye bastı.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Evin bulunduğu sokağa gelen ekipler çevre güvenliği aldıktan sonra Özel Harekat ekipleri 3 kişinin kaldığı eve girdi. Evde yapılan arama çalışmalarının ardından 3 kişi gözaltına alındı.
- İstanbul
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