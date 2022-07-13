ESENLER'DE TERS İSTİKAMETTEN YOLA ÇIKAN ÇÖP KAMYONU YAYAYI EZDİ - Son Dakika
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ESENLER'DE TERS İSTİKAMETTEN YOLA ÇIKAN ÇÖP KAMYONU YAYAYI EZDİ

13.07.2022 15:44

? ESENLER'de ters istikametten yola çıkan çöp kamyonu, yolun karşısına geçmeye çalışan Abidin Mimarlar'ı (61) ezdi.

? ESENLER'de ters istikametten yola çıkan çöp kamyonu, yolun karşısına geçmeye çalışan Abidin Mimarlar'ı (61) ezdi. Ağır yaralanan Abidin Mimarlar hastaneye kaldırılırken, şoför gözaltına alındı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, sabah saatlerinde Üçyüzlü'de meydana geldi. Çöp kamyonu sürücüsü ters istikametten caddeye doğru çıktı. Bu sırada karşıya geçmeye çalışan Abidin Mimarlar kamyonun altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil servis ekibi sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Abidin Mimarlar'ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kamyon şoförü gözaltına alındı. Kaza anı ise çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kazanın yaşandığı yerde esnaf olan Kenan Aktaş, "Ben olay sonuna yetiştim. Çöp kamyonu ters yoldan gelip Abidin Mimarlar arkadaşımız karşıya geçerken, kamyon tersten geldiği için görmüyor ve Abidin'i altına alıyor. İnsanların bağırmasıyla şoför fark etti. Şu an duyduğum kadarıyla beyin kanaması geçirmiş. Tam akıbetini bilmiyoruz ama durumunun iyi olmadığı söyleniyor" dedi.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ESENLER'DE TERS İSTİKAMETTEN YOLA ÇIKAN ÇÖP KAMYONU YAYAYI EZDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: ESENLER'DE TERS İSTİKAMETTEN YOLA ÇIKAN ÇÖP KAMYONU YAYAYI EZDİ - Son Dakika
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