Son Dakika Haberleri: ESENLER'DE TOPRAK YÜKLÜ HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ: 1 YARALI
Son Dakika Güncel ESENLER'DE TOPRAK YÜKLÜ HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ: 1 YARALI

ESENLER'DE TOPRAK YÜKLÜ HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ: 1 YARALI

1 saat önce

Esenler Tekstilkent Köprüsü'nde toprak yüklü hafriyat kamyonu devrildi.

ESENLER'DE TOPRAK YÜKLÜ HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ: 1 YARALI, System.String[]

Esenler Tekstilkent Köprüsü'nde toprak yüklü hafriyat kamyonu devrildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken kamyon sürücüsü yaralandı

Kaza, Esenler İpekyolu Caddesi Tekstilkent Köprüsü üzerinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammed Nasır'ın kullandığı 34 CER 248 plakalı toprak yüklü hafriyat kamyonu, Batışehir istikametine giderken Tekstilkent Köprüsü üzerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle bariyerlere çarparak devrildi.

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini olay yerinde yaptıkları yaralı sürücü Muhammed Nasır'ı hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle Tekstilkent Köprüsü trafiğe kapandı. Yan yatan kamyon, vinç yardımıyla düzeltilerek otoparka çekildi. Belediye işçilerinin yola dökülen toprağı temizlemesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

"SESE KOŞTUK BAKTIK KAMYON DEVRİLMİŞ"

Kazayı gören bir kişi, "Arkadaşlarla oturuyorduk. Bir ses geldi. Araba süratliydi. Biz sese koştuk. Baktık kamyon devrilmiş adam uçmuş. Muhtemelen arabadan kendini atmış. Biz de koşa koşa geldik. Aradık ihbar ettik" dedi.

Görüntü Dökümü

-Kazadan detaylar,

-Kamyondan detaylar

-Dökülen topraktan detaylar

-Röportaj

-Çalışmalar

-Kanyonun düzeltilmesi

-genel ve detaylar


Tekstilkent, İpekyolu, Esenler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 11:44 Kaynak: DHA
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