Son Dakika Haberleri: Esenler'de toprak yüklü hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Esenler'de toprak yüklü hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

Esenler'de toprak yüklü hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

56 dakika önce

ESENLER Tekstilkent Köprüsü'nde toprak yüklü hafriyat kamyonu devrildi.

Esenler'de toprak yüklü hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı, System.String[]
ESENLER Tekstilkent Köprüsü'nde toprak yüklü hafriyat kamyonu devrildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken kamyon sürücüsü yaralandı

Kaza, Esenler İpekyolu Caddesi Tekstilkent Köprüsü üzerinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammed Nasır'ın kullandığı 34 CER 248 plakalı toprak yüklü hafriyat kamyonu, Batışehir istikametine giderken Tekstilkent Köprüsü üzerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle bariyerlere çarparak devrildi.

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini olay yerinde yaptıkları yaralı sürücü Muhammed Nasır'ı hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle Tekstilkent Köprüsü trafiğe kapandı. Yan yatan kamyon, vinç yardımıyla düzeltilerek otoparka çekildi. Belediye işçilerinin yola dökülen toprağı temizlemesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

"SESE KOŞTUK BAKTIK KAMYON DEVRİLMİŞ"

Kazayı gören bir kişi, "Arkadaşlarla oturuyorduk. Bir ses geldi. Araba süratliydi. Biz sese koştuk. Baktık kamyon devrilmiş adam uçmuş. Muhtemelen arabadan kendini atmış. Biz de koşa koşa geldik. Aradık ihbar ettik" dedi.


- İstanbul
Tekstilkent, İpekyolu, Esenler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:20 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bankalar, kredi başvurularında "Teklif Hazırlama Ücreti" altında kesinti yapmaya başladı
Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu: 35 saatimiz kaldı, 35 saat içerisinde geri çekilmezlerse operasyon tekrar başlayacak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde onlarca emniyet müdürünün görev yeri değiştirildi Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu: 360 binden fazla Suriyeli memleketine geri döndü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 10:17:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Esenler'de toprak yüklü hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]