Son dakika haberi | ESENLER'DE TRAFİĞİ KAPATIP ASKER EĞLENCESİ YAPANLARA CEZA - Son Dakika
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Son dakika haberi | ESENLER'DE TRAFİĞİ KAPATIP ASKER EĞLENCESİ YAPANLARA CEZA

06.03.2022 18:25
Son dakika haberi | ESENLER'DE TRAFİĞİ KAPATIP ASKER EĞLENCESİ YAPANLARA CEZA

Son dakika gelişmesine göre Esenler'de oluşturdukları konvoyla trafiği durdurup, asker eğlencesi düzenleyen 9 kişiye 5 bin 488 lira idari para cezası uygulandı.

Esenler'de oluşturdukları konvoyla trafiği durdurup, asker eğlencesi düzenleyen 9 kişiye 5 bin 488 lira idari para cezası uygulandı.

Esenler'de 4 Mart günü oluşturdukları konvoyla tünelde trafiği durdurduktan sonra araçlarından inerek asker eğlencesi düzenledikleri tespit edilen D.Ö., G.A., H.H.D., E.R.D., O.K., S.B. H.B., H.S. ve D.Ö. gözaltına alındı. 9 şüpheli hakkında Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri gereği toplam 5 bin 488 lira idari para cezası uygulanarak, adli işlem başlatıldı. Aker eğlencesi, cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Son dakika haberi | ESENLER'DE TRAFİĞİ KAPATIP ASKER EĞLENCESİ YAPANLARA CEZA
Son dakika haberi | ESENLER'DE TRAFİĞİ KAPATIP ASKER EĞLENCESİ YAPANLARA CEZA
Son dakika haberi | ESENLER'DE TRAFİĞİ KAPATIP ASKER EĞLENCESİ YAPANLARA CEZA

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Para Cezası, Esenler, Asker, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | ESENLER'DE TRAFİĞİ KAPATIP ASKER EĞLENCESİ YAPANLARA CEZA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | ESENLER'DE TRAFİĞİ KAPATIP ASKER EĞLENCESİ YAPANLARA CEZA - Son Dakika
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