ESENLER'DE TRAFİĞİ KAPATIP ASKER EĞLENCESİ YAPANLARA CEZA - Son Dakika
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ESENLER'DE TRAFİĞİ KAPATIP ASKER EĞLENCESİ YAPANLARA CEZA

07.03.2022 11:56

Esenler'de oluşturdukları konvoyla trafiği durdurup, asker eğlencesi düzenleyen 9 kişiye 5 bin 488 lira idari para cezası uygulandı.

Esenler'de oluşturdukları konvoyla trafiği durdurup, asker eğlencesi düzenleyen 9 kişiye 5 bin 488 lira idari para cezası uygulandı.

Esenler'de 4 Mart günü oluşturdukları konvoyla tünelde trafiği durdurduktan sonra araçlarından inerek asker eğlencesi düzenledikleri tespit edilen D.Ö., G.A., H.H.D., E.R.D., O.K., S.B. H.B., H.S. ve D.Ö. gözaltına alındı. 9 şüpheli hakkında Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri gereği toplam 5 bin 488 lira idari para cezası uygulanarak, adli işlem başlatıldı. Aker eğlencesi, cep telefonu kamerasına da yansıdı.

ESENLER'DE TRAFİĞİ KAPATIP ASKER EĞLENCESİ YAPANLARA CEZA
ESENLER'DE TRAFİĞİ KAPATIP ASKER EĞLENCESİ YAPANLARA CEZA
ESENLER'DE TRAFİĞİ KAPATIP ASKER EĞLENCESİ YAPANLARA CEZA

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESENLER'DE TRAFİĞİ KAPATIP ASKER EĞLENCESİ YAPANLARA CEZA - Son Dakika


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