Esenler'de trafiği kapatıp asker uğurlaması yapan şahıslara para cezası - Son Dakika

İstanbul Esenler'de trafik akışını engelleyerek asker uğurlaması yapan 9 kişiye 5 bin 488 TL idari para cezası uygulandı.

Esenler'de 4 Mart günü asker konvoyu oluşturarak tünel içerisinde trafiği durduran D.Ö., G.A., H.H.D., E.R.D., O.K., S.B. H.B., H.S. ve D.Ö. isimli şahıslar polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı. Yakalanan 9 kişi hakkında Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerine istinaden toplamda 5 bin 488 TL idari para cezası uygulanarak adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL