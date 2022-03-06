Esenler'de trafiği kapatıp asker uğurlaması yapan şahıslara para cezası - Son Dakika
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Esenler'de trafiği kapatıp asker uğurlaması yapan şahıslara para cezası

06.03.2022 18:11
Esenler'de trafiği kapatıp asker uğurlaması yapan şahıslara para cezası

İstanbul Esenler'de trafik akışını engelleyerek asker uğurlaması yapan 9 kişiye 5 bin 488 TL idari para cezası uygulandı.

İstanbul Esenler'de trafik akışını engelleyerek asker uğurlaması yapan 9 kişiye 5 bin 488 TL idari para cezası uygulandı.

Esenler'de 4 Mart günü asker konvoyu oluşturarak tünel içerisinde trafiği durduran D.Ö., G.A., H.H.D., E.R.D., O.K., S.B. H.B., H.S. ve D.Ö. isimli şahıslar polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı. Yakalanan 9 kişi hakkında Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerine istinaden toplamda 5 bin 488 TL idari para cezası uygulanarak adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL

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Türk Lirası, Para Cezası, Esenler, Asker, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Esenler'de trafiği kapatıp asker uğurlaması yapan şahıslara para cezası - Son Dakika


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