Son Dakika Haberleri: Esenler'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Esenler'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

35 dakika önce

Esenler'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Esenler'de Trafik Kazası: 3 Yaralı, System.String[]
Esenler'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Edirne istikametinde seyreden ve sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 34 BA 6860 plakalı panelvan minibüs ile 34 AJN 051 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmasının etkisiyle araçlar yol kenarındaki demir bariyerlere girdi.

Kaza nedeniyle araçlarda çıkan ufak çaplı yangın, çevredeki vatandaşlarca söndürüldü.

İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


Kazada araç sürücüleri ve bir yolcu yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Araçlar, itfaiye ekipleri tarafından demir bariyerler spiral testereyle kesilerek çıkarıldı, ardından çekiciye yüklenerek yoldan kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 04:30 Kaynak: AA

Edirne, TEM Otoyolu, Esenler, Güncel
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