Deneme bahanesiyle kabine girdi, iki tane trençkotu böyle çaldı - Son Dakika
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Deneme bahanesiyle kabine girdi, iki tane trençkotu böyle çaldı

23.04.2022 09:49

Deneme bahanesiyle kabine girdi, iki tane trençkotu böyle çaldı Esenler'de bir giyim dükkanına gelen 2 kadın mağazada bulunan 2 trençkotu çalıp kaçtı.

Deneme bahanesiyle kabine girdi, iki tane trençkotu böyle çaldı

İSTANBUL - Esenler'de bir giyim dükkanına gelen 2 kadın mağazada bulunan 2 trençkotu çalıp kaçtı. Hırsızlık anı ise kameraya saniye saniye yansıdı.

Olay Esenler Atışalanı Caddesi'nde dün saat 3.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 kadın bir giyim dükkanına geldi. Mağazada ürünlere bakan kadınlar dükkanı dolaşmaya başladı. İddiaya göre kadınlardan biri reyonda bulunan 2 trençkotu alıp kabine götürdü, burada ürünleri poşete koyarak dükkandan ayrıldı. Toplam değeri bin lira olan 2 trençkotu çalan kadınlar kayıplara karışırken hırsız anı kameraya saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kadınların dükkana girişi ve trençkotu aldığı o anlar görülüyor.

Deneme bahanesiyle kabine girdi, iki tane trençkotu böyle çaldı
Deneme bahanesiyle kabine girdi, iki tane trençkotu böyle çaldı
Deneme bahanesiyle kabine girdi, iki tane trençkotu böyle çaldı
Deneme bahanesiyle kabine girdi, iki tane trençkotu böyle çaldı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Deneme bahanesiyle kabine girdi, iki tane trençkotu böyle çaldı - Son Dakika


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