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Esenler'de Türk Kahvesi Günü etkinliği - Son Dakika

Esenler'de Türk Kahvesi Günü etkinliği

05.12.2021 16:12

Esenler'de Türk Kahvesi Günü etkinliği Gelinin pişirdiği tuzlu kahveyi damadın içme anı renkli görüntüler oluşturdu Esenler, Dünya Türk Kahvesi Gününde, renkli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Esenler'de Türk Kahvesi Günü etkinliği

Gelinin pişirdiği tuzlu kahveyi damadın içme anı renkli görüntüler oluşturdu

İSTANBUL - Esenler, Dünya Türk Kahvesi Gününde, renkli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. "Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır" mottosuyla düzenlenen etkinlikte etrafı kahve kokuları sardı. Bir gelinin hazırladığı tuzlu, karabiberli ve pul biberli kahveyi damadın içme anı renkli görüntüler oluşturdu.

Esenler Belediyesi, kültürümüzde önemli bir yere sahip olan ve kendine özgü pişirilme yöntemiyle tüm dünyada tanınan Türk kahvesi için keyifli bir etkinlik düzenlendi. "Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır" mottosuyla düzenlenen etkinlikte kahve müdavimleri, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü'nde kendileri için kurulacak çadırlarda kahvelerini yudumladı. Vatandaşlara bin fincan kahvenin ikram edileceği etkinlikte, lezzetli Türk kahvesi pişirme tekniklerini işin ustaları anlattı. Ayrıca Dünya Türk Kahvesi Günü'nde yeni evlenen çiçeği burnunda çift kahvelerini yudumlarken, 40 yıldır aynı yastığa baş koyan evli çift ise mutluluk sırlarını paylaştı. Gelinin hazırladığı kahvenin içine koyduğu tuz, karabiber, pul biberin ardından damadın kahveyi yudumlaması tebessüm oluşturdu. Etkinlikte Esenler Sanat Evi hocası kahve ile ilgili şarkılar söyleyerek vatandaşların güzel vakit geçirmesini sağladı. Ayrıca, Dünya Türk Kahvesi Günü'nde nikah masasına oturan çiçeği burnunda çift kahvelerini yudumlarken aynı yastığa 40 yıldır baş koyan çift ise mutluluk sırlarını paylaştı. Öte yandan, Gelinin hazırladığı kahvenin içine koyduğu tuz, karabiber, pul biberin ardından damadın kahveyi yudumlaması tebessüm oluşturdu.

Çok heyecanlı olduğunu belirten gelin Özlem Altuntaş, "Sevdiğim insana asla hazırlamak istemezdim tuzlu bir kahve ama elimden zehirde olsa içeceği için teşekkür ediyorum kendisine" dedi.

"Mutluyum"

Damat Murat Altuntaş ise, "Çok iyi, çok güzel mutluyum darısı inşallah diğer bekarların başına diyelim."

"Eşim ne verirse tatlı görüp geçiniyoruz"

40 yıllık evli olan Zeki Şimşek, yeni çifte mutluluklar dilediğini belirterek, "40 yıl hatrı vardır sizin evlenmeniz için şimdiden başarılar dilerim ama evlilikte mutluluk olmalı kahvenin yerine acı da olur hepsini bir tutacağız hayırlı uğurlu olsun. Eşim tatlı ve acıda verse onu tatlı görüp geçiniyoruz hiç sıkıntımız olmadı bugüne kadar" diye konuştu.

Esenler'de Türk Kahvesi Günü etkinliği
Esenler'de Türk Kahvesi Günü etkinliği
Esenler'de Türk Kahvesi Günü etkinliği
Esenler'de Türk Kahvesi Günü etkinliği
Esenler'de Türk Kahvesi Günü etkinliği

Türk Kahvesi, Esenler, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Esenler'de Türk Kahvesi Günü etkinliği - Son Dakika


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