Esenler'de vatandaşlardan temizlik görevlilerine sürpriz - Son Dakika

Esenler'de vatandaşlar, ilçede görev yapan temizlik işçilerine sürpriz yaptı. Bir anda işçilerle birlikte çöpleri arabaya yüklemeye başlayan gençler, müzik eşliğinde maytap yakarak temizlik görevlilerini alkışladı. Mahalleli kadınlar ise görevlilere iftar sonrası yemek ikram etti.

Esenler Belediyesi temizlik işçileri her akşam olduğu gibi normal mesaileri kapsamında sokak sokak çöplerini toplamaya devam ederken, Ramazan'ın ikinci günü saat 22.00 sıralarında Mimarsinan Mahallesi 85. Sokağa geldiklerinde bir sürprizle karşılaştılar. Sokağın gençleri bir anda temizlik görevlileri ile birlikte sokaktaki çöpleri çöp toplama aracına atmaya başladılar. Ardından da hemen ellerindeki maytapları yakarak müzik eşliğinde temizlik görevlilerini alkışlamaya başladılar. Aynı anda binaların balkon ve camlarından da alkış ve ıslık sesleri yükseldi. Neye uğradıklarını şaşıran temizlikçilere sürpriz bununla da bitmedi. Evlerden getirilen tatlı, börek ve çaylar temizlik işçilerine ikram edildi.

"ONLARA KÜÇÜK BİR MORAL OLSUN DİYE BÖYLE BİR ORGANİZE YAPTIK"

Mahalle sakinleri, "Her gün bizim sokaklarımızı temizliyorlar. Bir yönüyle virüsle mücadelede en önemli kahramanlar da temizlik çalışanlarımız. Daha fazlasına layıklar. Onlara küçük bir moral olsun diye böyle bir organize yaptık" derken, temizlik çalışanlarının son derece duygulandıkları görüldü. Çalışmaları sırasında çoğu zaman araç parklanmaları yüzünden yaşadıkları sıkıntılarda zaman zaman azarlandıklarını, hatta dövüldüklerini söyleyen çalışanlar, "Bu akşam bizim için büyük bir sürpriz oldu. Bu akşamı hiç unutamayacağız. Düşünenlerden Allah razı olsun" diyerek duygularını paylaştılar.

(İHA)