ESENLER'DE VİRAJI ALAMAYAN KAMYON DEVRİLDİ - Son Dakika

ESENLER'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği market ürünü taşıyan kamyon virajı alamayarak devrildi. Kamyonun sürücüsü ve yanındaki bir kişi kazayı yara almadan atlattı.

Kaza saat 10.00 sıralarında TEM bağlantı yolu Esenler Kavşağı Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Yalçın Kaya yönetimindeki 34 KM 0634 plakalı market ürünü taşıyan kamyon, TEM bağlantı yolundan Esenler kavşağına girdiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, virajı alamayarak yola devrildi. Kamyon sürücüsü Yalçın Kaya ve yanında bulunan bir kişi kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri caddeyi trafiğe kapattı. Kamyonun vinç yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Görgü tanığı Sefa Ceylan, "Koşup aracın içerisindeki arkadaşları dışarıya çıkarttık. Devrildikten sonra olay yerine biz geldik zaten. Yaralı yoktu. İkisinin de durumu iyiydi" dedi.