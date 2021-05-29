ESENLER'DE YALNIZ YAŞAYAN KADININ EVİNDEN 3 KAMYON ÇÖP ÇIKTI - Son Dakika

ESENLER'DE YALNIZ YAŞAYAN KADININ EVİNDEN 3 KAMYON ÇÖP ÇIKTI

Serdar ALTINTEPE İSTANBUL, (DHA) ESENLER'de psikolojik sorunları bulunan görme engelli kadının yalnız yaşadığı evden 3 kamyon dolusu çöp ile 10 kedi çıktı. Kadın, hastaneye yatırıldı.

Esenler, Kazımkarabekir Mahallesi'ndeki 5 katlı binada yaşayanlar, görme engelli Hatice Kaya'nın (60) zemin kattaki dairesinden yoğun koku gelmesi üzerine belediye ekiplerini aradı. Dün sabah adrese polis, zabıta ve sağlık ekipleri ile veteriner hekimler geldi. İl Sağlık Müdürlüğü görevlisi, Hatice Kaya'yı dışarı çıkması için ikna etti. Sokağa çıkan Kaya, ambulansa alındı. Daha sonra ambulanstan inmek isteyen Kaya, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü. Temizlik ekipleri ise, polis ve yaşlı kadının yakınları eşliğinde eve girdi. Evden 10 kedi ile 3 kamyon dolusu çöp çıktı.

ÇIKANLARI GÖRÜNCE ŞOK OLDUM

Binada yaşayan Ramazan Aydın, İki seneden beri neredeyse her gün mücadele ediyorum. Mahalleli şikayetçi, ben beşinci katta oturuyorum, giremiyorum eve. Her zaman koku çekiyoruz. En sonunda Esenler Belediyesi yardımcı oldu. Çıkanları görünce şok oldum dedi.