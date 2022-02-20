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ESENLER'DE YANGIN 'BITIR' İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI, SAHİBİ GÖZYAŞI DÖKTÜ - Son Dakika

ESENLER'DE YANGIN 'BITIR' İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI, SAHİBİ GÖZYAŞI DÖKTÜ

20.02.2022 20:05

ESENLER'de 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.

ESENLER'de 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında yaralanan olmazken 'Bıtır' isimli kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kedisi için gözyaşı döken Murat Şeker, Ev yansın umurumda değil kedim kurtulsun sadece dedi.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Esenler Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde 3 katlı binanın çatısında bilinmeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda yangın söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, içeride yaklaşık 1 saat mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 'Bıtır' isimli kediyi gören sahibi gözyaşları içinde kedisine sarıldı. Çatıda çıkan yangın cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

ONA BİR ŞEY OLURSA ÇOK ÜZÜLÜRÜM

Yangında kedisi kurtulan Murat Şeker, Çocuğum rahatsızlandığı için hastaneye gitmiştim. Yolda gelirken evin yandığını söylediler. Şok oldum. Araba nerede, çocuklar nerede bilmiyorum. Ev yansın umurumda değil, kedim kurtulsun sadece. Olay kedi değil can kurtuldu. Ona bir şey olursa çok üzülürüm. 1 saattir içeride kaldı kedim. İtfaiye kurtardı kedimi hepsine çok teşekkür ediyorum diye konuştu.

ESENLER'DE YANGIN 'BITIR' İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI, SAHİBİ GÖZYAŞI DÖKTÜ
ESENLER'DE YANGIN 'BITIR' İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI, SAHİBİ GÖZYAŞI DÖKTÜ
ESENLER'DE YANGIN 'BITIR' İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI, SAHİBİ GÖZYAŞI DÖKTÜ
ESENLER'DE YANGIN 'BITIR' İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI, SAHİBİ GÖZYAŞI DÖKTÜ
ESENLER'DE YANGIN 'BITIR' İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI, SAHİBİ GÖZYAŞI DÖKTÜ
ESENLER'DE YANGIN 'BITIR' İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI, SAHİBİ GÖZYAŞI DÖKTÜ
ESENLER'DE YANGIN 'BITIR' İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI, SAHİBİ GÖZYAŞI DÖKTÜ
ESENLER'DE YANGIN 'BITIR' İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI, SAHİBİ GÖZYAŞI DÖKTÜ

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Esenler'de 3 katlı binanın çatısında çıkan yangında mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı Esenler'de 3 katlı binanın çatısında çıkan yangında mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ESENLER'DE YANGIN 'BITIR' İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI, SAHİBİ GÖZYAŞI DÖKTÜ ESENLER'DE YANGIN 'BITIR' İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI, SAHİBİ GÖZYAŞI DÖKTÜ Yanan binada mahsur kalan 'Pıtır', kalp masajıyla hayata döndürüldü Yanan binada mahsur kalan "Pıtır", kalp masajıyla hayata döndürüldü

İtfaiye, Esenler, Yangın, kedi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESENLER'DE YANGIN 'BITIR' İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI, SAHİBİ GÖZYAŞI DÖKTÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ESENLER'DE YANGIN 'BITIR' İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI, SAHİBİ GÖZYAŞI DÖKTÜ - Son Dakika
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