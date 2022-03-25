Esenler'de yangın çıkan binada 5 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Esenler'de yangın çıkan binada 5 kişi dumandan etkilendi

25.03.2022 20:04

Esenler'de bir binada çıkan yangın söndürülürken, 5 kişi dumandan etkilendi.

Esenler'de bir binada çıkan yangın söndürülürken, 5 kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, Çifte Havuzlar Mahallesi Hüner Sokak'taki 5 katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri, üst katlarda mahsur kalan vatandaşları tahliye etti.

Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen 5 kişiye olay yerindeki ambulanslarda müdahale edildi.

Yangın çıkan dairede hasar oluştu.

Esenler'de yangın çıkan binada 5 kişi dumandan etkilendi
Esenler'de yangın çıkan binada 5 kişi dumandan etkilendi
Esenler'de yangın çıkan binada 5 kişi dumandan etkilendi

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Esenler'de yangın çıkan binada 5 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenler'de yangın çıkan binada 5 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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