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Esenler'de yangın...İtfaiye şüpheli ölüme rastladı - Son Dakika

Esenler'de yangın...İtfaiye şüpheli ölüme rastladı

22.07.2021 11:45

Esenler'de yangın.

Esenler'de yangın... İtfaiye şüpheli ölüme rastladı

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken bir kadın ölü şekilde, kocası ise bileklerinden kesilmiş şekilde bulundu

İSTANBUL - Esenler'de bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Eve giren itfaiye ekipleri bir kadını ölü halde bulurken, bilekleri kesilmiş ve dumandan etkilenmiş olan kocası ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Esenler Fatih Mahallesi 245 Sokak'ta 5 katlı bir binanın 1. katındaki evde sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarını alan itfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. İçeriye giren itfaiye ekipleri, bir kadını şekilde ölü bulunurken, kocasının ise bileklerinden kesildiği ve dumandan etkilendiği belirlendi. Yaralı koca ambulansla hastaneye kaldırılırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Esenler'de yangın...İtfaiye şüpheli ölüme rastladı
Esenler'de yangın...İtfaiye şüpheli ölüme rastladı
Esenler'de yangın...İtfaiye şüpheli ölüme rastladı
Esenler'de yangın...İtfaiye şüpheli ölüme rastladı

İtfaiye, Esenler, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Esenler'de yangın...İtfaiye şüpheli ölüme rastladı - Son Dakika


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