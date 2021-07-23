Esenler'de yangında can pazarı - Son Dakika

Esenler'de yangında can pazarı

Elektrik saatinde çıkan yangın nedeniyle binada mahsur kalan 4 çocuk ve engelli yaşlı kadın itfaiye tarafından kurtarıldı

İSTANBUL - Esenler'de bir binanın giriş katındaki elektrik saatinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 4 çocuk ile yürüme engelli yaşlı kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay Esenler Menderes Mahallesi 345 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı bir binanın giriş katındaki elektrik saatleri bir anda yandı. Yangın nedeniyle binanın içi dumanla doldu. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 4 çocuk ve yürüme engelli olan yaşlı kadını kurtardı. Üst kartlardan kurtarılan ve dumandan hafif şekilde etkilenen çocuk ve yaşlı kadın, olay yerinde bulunan ambulanslara alınarak ilk müdahaleleri yapıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen çocuklar ailelerine teslim edilirken, yaşlı kadın ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.