Esenler'de yangında mahsur kalan 30 kişi tahliye edildi - Son Dakika

Esenler'de bir binanın giriş katında bulunan elektrik panosunda yangın çıktı. Tüm binayı kaplayan duman nedeniyle evlerinde mahsur kalan 30 kişi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 22: 00 sıralarında Esenler Nine Hatun Mahallesi 142.Sokak'ts yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 7 katlı bir binanın giriş katında bulunan elektrik panosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm binayı kaplayan duman nedeniyle bina sakinleri evlerinde mahsur kaldı. Binada bulunan onlarca vatandaş korku ve panik yaşarken olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle binada çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınırken evlerinde mahsur kalan yaklaşık 30 vatandaş itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri dumandan etkilenen vatandaşları hastaneye kaldırdı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

(Muhammet Emin Arslan - Selim Bayraktar/İHA)