Son dakika haberi! ESENLER'DE YANGINDA MAHSUR KALAN 5 KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! ESENLER'DE YANGINDA MAHSUR KALAN 5 KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI

25.03.2022 20:13

Son dakika haberi... ESENLER'de bir dairede çıkan yangında mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

ESENLER'de bir dairede çıkan yangında mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, saat 19.00'da Esenler, Çiftehavuzlar Mahallesi Hüner Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın ikinci katında bilinmeyen nedenle çıktı. Yangında üst katlarda oturan 5 kişi mahsur kaldı. Olayı gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan kişileri yaptığı çalışmayla kurtarırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Dumandan etkilenenlerin tedavileri ambulansta yapıldı. Yangını söndüren ekipler çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.

Son dakika haberi! ESENLER'DE YANGINDA MAHSUR KALAN 5 KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haberi! ESENLER'DE YANGINDA MAHSUR KALAN 5 KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haberi! ESENLER'DE YANGINDA MAHSUR KALAN 5 KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | Kanyonda mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı Son dakika haberi | Kanyonda mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı Son dakika haberleri: Karabük'te yamaçta mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı Son dakika haberleri: Karabük'te yamaçta mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! ESENLER'DE YANGINDA MAHSUR KALAN 5 KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika


Son Dakika
20:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokat Yeni Havalimanı'nda kokpite girdi, merak ettiklerini pilotlara sordu
20:19 Rus Müzakere Heyeti Başkanı Medinsky: İkincil konularda uzlaşmaya yakınız ancak kilit konularda ilerleme yok
20:12 Bursa'da gece kulübü işletmecilerinin arasında çıkan çatışmada 1 kişi öldü, 5 kişi gözaltına alındı!
20:09 Mohamed Sissoko, Orkun Kökçü'yü İtalyan devine önerdi!
19:59 AK Partili Mehmet Metiner: Bizim iktidarımızı eğer götürürse ekonomi götürür
19:57 25 Mart günü koronavirüs nedeniyle 15 bin 303 yeni vaka tespit edildi, 68 kişi vefat etti!
19:36 CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten, Kılıçdaroğlu'na: Gönlümüzün adayı sizsiniz
19:27 Venezeula'yla karşılaşacak olan Arjantin'de oynayan Messi'nin son maçı olabilir!
18:43 ABD Başkanı Biden'dan Rusya'ya mesaj: 12 bin asker daha buraya gelecek, bu insanları korumak zorundayız
18:21 Jin-ho Jo'nun Fenerbahçe lisansı çıkarıldı! 2. Güney Koreli futbolcu olarak takıma geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 20:42:31. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! ESENLER'DE YANGINDA MAHSUR KALAN 5 KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement