Son dakika haberi! ESENLER'DE YANGINDA MAHSUR KALAN 5 KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika

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ESENLER'de bir dairede çıkan yangında mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, saat 19.00'da Esenler, Çiftehavuzlar Mahallesi Hüner Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın ikinci katında bilinmeyen nedenle çıktı. Yangında üst katlarda oturan 5 kişi mahsur kaldı. Olayı gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan kişileri yaptığı çalışmayla kurtarırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Dumandan etkilenenlerin tedavileri ambulansta yapıldı. Yangını söndüren ekipler çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.