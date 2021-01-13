Son dakika haberi | Esenler\'de yangında ölen iki çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu\'ndan alındı

ESENLER'de 3 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında hayatını kaybeden Suriye uyruklu iki çocuğun cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.

Esenler Kemer Mahallesi 922 Sokak'ta dün saat 20.00 sıralarında 3 katlı binanın bodrum katında yangın çıkmış, çıkan yangında Suriye uyruklu olduğu öğrenilen, Muhammed Muhammed (4) ile Abdülhakim Muhammed (1) isimli kardeşler hayatını kaybetmişti. Anne Ebra Muhammed ile diğer çocuğu Ayşe Muhammed ise yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Hayatını kaybeden Muhammed Muhammed ile Abdülhakim Muhammed otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı. Otopsi işlemleri biten 2 çocuğun cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Zeytinburnu'ndaki Kozlu Mezarlığı Gasilhanesi'ne götürüldü. Cenazelerin buradaki işlemlerinin ardından Suriye'ye götürüleceği öğrenildi.