Esenler'de yaralı halde hastaneye bırakılan yabancı uyruklu hayatını kaybetti - Son Dakika

Esenler'de, yaralı halde bir hastanenin acil servisine bırakılmasının ardından darbedildiği ve bıçaklandığı belirlenen Afganistan uyruklu kişi hayatını kaybetti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 7 Nisan'da, acil servisine bırakıldığı hastanede yaşamını yitiren Afganistan uyruklu İnayet A'nın ölümüne ilişkin inceleme başlattı.

Araştırma kapsamında incelenen güvenlik kamerası görüntülerinden İnayet A'nın Afganistan uyruklu Varıs A. (18) ve Mahmut A. (18) tarafından hastaneye götürüldüğü belirlendi. Kimliklerin tespit edilmesinin ardından harekete geçen polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgularında cinayeti itiraf eden şüphelilerin, İnayet A. ile ev arkadaşı olduklarını, olay günü aralarında tartışma çıktığını, tartışma sırasında yaralanan arkadaşlarını panikleyerek hastaneye bırakıp kaçtıklarını söyledikleri öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.