Esenler'de yarım saat arayla park halindeki iki minibüs yandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esenler'de yarım saat arayla park halindeki iki minibüs yandı - Son Dakika

Esenler'de yarım saat arayla park halindeki iki minibüs yandı

44 dakika önce

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHAEsenler'de gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle önce çöpte çıkan yangın park halinde duran bir minibüse sıçradı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Esenler'de gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle önce çöpte çıkan yangın park halinde duran bir minibüse sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Olaydan yarım saat sonra yaklaşık 150 metre mesafede park halinde bir servis minibüsünde de yangın çıktı. Tekrar olay yerine gelen itfaiye ekipleri servis minibüsünde çıkan yangını da söndürdü. Polis ekipleri her iki olay sonrası kundaklama şüphesi üzerinde durarak geniş çaplı araştırma başlattı.

İlk yangın Esenler, Nine Hatun Mahallesinde gece saat 23.45 sıralarında çıktı. İddiaya göre 148. Sokak girişinde bulunan çöp konteynerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar da durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Yangın konteynerin yanında park halindeki içinde tekstil geri dönüşüm malzemesi bulunan 34 RV 2686 plakalı minibüse de sirayet etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek büyümeden kontrol altına aldı. Çöpte ve minibüsteki yangını söndüren itfaiye ekipleri soğutma çalışması da yaptı. Polis ekipleri de olay yerine 'Akrep' diye tabir edilen zırhlı polis aracıyla gelerek geniş güvenlik önlemi aldı. Minibüsün sahibinden de bilgi alan polis ekipleri etrafta güvenlik kamera çalışması yaptı.

150 METRE YAKININDA SERVİS MİNİBÜSÜ YANDI

İtfaiye ekiplerinin çalışması bitmesiyle polis ekipleri de olay yerinden ayrıldı. Bu sırada polis ekipleri ilk olay yerinin yaklaşık 150 metre yakınında 34 LAV 898 plakalı başka bir servis minibüsünden alevlerin yükseldiğini fark etti. Polis ekipleri tekrar itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek alev alev yanan servis minibüsüne müdahale etti. İtfaiye ekipleri yaptıkları çalışma ile yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Polis ekipleri de kundaklama şüphesi üzerine çalışmalarını sürdürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ALEV ALEV YANDI

Minibüsün yanma anları bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntüler de minibüsün arka kısımlarından alevlerin yükseldiği itfaiye ekiplerinin de müdahale ettiği görülüyor.

Esenler'de yarım saat arayla park halindeki iki minibüs yandı

İtfaiye, Esenler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:06 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Parti Divriği İlçe Başkanı Yasin Uyanık hayatını kaybetti
Siverek'te 6 yıl aradan sonra yağan karı halayla kutladılar Kar tatili haberleri art arda geliyor! 23 ilde eğitime ara verildi MSB: İdlib'de 55 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberleri
00:25 Ivana Sert sosyal medyada hesapları karıştırdı, kendisi için övgü dolu paylaşımlar yaptı
23:00 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisiyle ilgili, ünlü komedyenin eski eşi Ahu Yağtu'dan yorum geldi
22:08 Gökhan Töre yeni sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı
21:27 Aldatıldığını doğrulayan Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'nun sözleri ortaya çıktı: Defne beni aldattı
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 02:50:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Esenler'de yarım saat arayla park halindeki iki minibüs yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]