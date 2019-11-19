ESENLER'DE YARIŞTIKLARI İDDİA EDİLEN İKİ OTOMOBİLDEN BİRİ TAKLA ATTI: 2 YARALI

Alper ÇAY/ İSTANBUL DHA

Esenler'de, yarış halinde oldukları ileri sürülen iki otomobilden biri yoldaki başka bir otomobile çarparak takla attı. Takla atan otomobildeki 2 kişi hafif yaralanırken, yarış halinde olduğu ileri sürülen diğer otomobilin sürücüsü durmayarak aracıyla kaçtı.

Kaza, Havalimanı Mahallesi TEM bağlantı yolu Otogar istikametinde saat 22.15 sıralarında meydana geldi. Görgü tanıklarının iddiasına göre; plakası belirlenemeyen otomobil ile yarış halinde makas atarak ilerleyen 34 MEF 32 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak, yoldaki 34 GRP 46 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya yükselen 34 MEF 32 plakalı otomobil, takla atıp ters dönerek durabildi. Otomobilin içindeki sürücü ve yanındaki kişi hafif yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.

Takla atan otomobilin çarptığı otomobilde hasar oluşurken, içindeki kişiler kazadan şans eseri yara almaktan kurtuldu. Takla atan otomobille yarıştığı iddia edilen ve plakası belirlenemeyen diğer otomobilin sürücüsü durmayarak aracıyla kaçtı.

Polisin kazaya ilişkin soruşturması sürüyor.

"BURASI YARIŞ PİSTİ DEĞİL"

Kazayı gören bir sürücü, "Yarışırken oldu, bunlar yarışıyorlardı. Yanımdan es geçti. Kıl payı bana çarpıyorlardı. Rampadan aşağı iniyordum bunlar çıkış yapıyordu. Öndeki sağ yaptı, arkasındaki de sağ yaptı. Sol yaparken havalandı, diğeri uzadı gitti. Bana zarar veriyordu. Benim de evim de çoluğum çocuğum bekliyor. Bunlar ayık kafayla, bilinçli bir adamın yapacağı bir iş değil. Burası yarış pisti değil" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Takla atan otomobil

-Çarptığı diğer otomobil

-Yaşanan hareketlilik

-Görgü tanığı sürücünün olayı polise anlatması

-Görgü tanığı ile röp.